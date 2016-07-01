Екатеринбургский вокзал преобразят к ЧМ за 157 миллионовСегодня в 11:22
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Подрядчика найдут к 12 февраля.
Вокзальный комплекс в Екатеринбурге модернизируют к ЧМ-2018. Соответствующий тендер РЖД опубликован на сайте госзакупок. Цена контракта – 157,4 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".
В техническом задании подрядчику детально расписали почти 2,7 тысячи видов работ. Задачи включают разборку кафе и павильонов, благоустройство привокзальной площади, строительство кабельной канализации для электрических сетей, монтаж лифтов и сооружение навеса центрального входа.
Подрядчик будет определен 12 февраля. Выполнить работы необходимо до конца 2017 года.
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