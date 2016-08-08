С 1 февраля.

Водительское удостоверение и паспорт россияне теперь могут получить в многофункциональном центре. 1 февраля вступило в силу соответствующее распоряжение правительства РФ, передает "Уралинформбюро".

Ранее МФЦ занимались только консультированием и приемом пакета документов. Теперь там же можно получить готовые права и паспорт (российский и заграничный старого образца).