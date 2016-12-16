Россияне полетят в ОАЭ без визыСегодня в 11:42
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"Пропуск" дадут на месте.
Объединенные Арабские Эмираты упростили визовый режим для россиян. Теперь получить визу можно в аэропортах ОАЭ по прибытию. Нововведение вступило в силу 1 февраля 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.
Туристы смогут находиться в стране 30 дней. Однократно продлить визу можно еще на 30 суток.
До этого россияне получали визу заранее. Она оформлялась в течение недели в виде электронного документа для распечатки в аэропорту.
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