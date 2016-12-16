"Пропуск" дадут на месте.

Объединенные Арабские Эмираты упростили визовый режим для россиян. Теперь получить визу можно в аэропортах ОАЭ по прибытию. Нововведение вступило в силу 1 февраля 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

Туристы смогут находиться в стране 30 дней. Однократно продлить визу можно еще на 30 суток.

До этого россияне получали визу заранее. Она оформлялась в течение недели в виде электронного документа для распечатки в аэропорту.