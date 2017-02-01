Прокуратура не даст лишить екатеринбуржцев транспортаСегодня в 12:11
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Перевозчиков "помирили" с энергетиками.
Парк автобусов, трамваев и троллейбусов в Екатеринбурге обесточивать не будут - в долговой спор между энергетиками и транспортниками вмешалась прокуратура.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного надзорного ведомства, 31 января 2017 года представители АО "Екатеринбургэнергосбыт", ЕМУП "ТТУ" и ЕМУП "МОАП" составили план реструктуризации задолженности. Часть суммы – 16,3 миллиона рублей – была выплачена в течение последних двух дней.
Руководителям муниципальных предприятий внесено представление. Директор энергосбытовой компании предупрежден о недопустимости нарушения прав граждан на транспортные услуги.
Ранее "Екатеринбургэнергосбыт" частично обесточил 17 резервных тяговых подстанций Трамвайно-троллейбусного управления и автопарк на Восточной.
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