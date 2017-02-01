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Прокуратура не даст лишить екатеринбуржцев транспортаСегодня в 12:11

Перевозчиков "помирили" с энергетиками.

Парк автобусов, трамваев и троллейбусов в Екатеринбурге обесточивать не будут - в долговой спор между энергетиками и транспортниками вмешалась прокуратура.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного надзорного ведомства, 31 января 2017 года представители АО "Екатеринбургэнергосбыт", ЕМУП "ТТУ" и ЕМУП "МОАП" составили план реструктуризации задолженности. Часть суммы – 16,3 миллиона рублей – была выплачена в течение последних двух дней.

Руководителям муниципальных предприятий внесено представление. Директор энергосбытовой компании предупрежден о недопустимости нарушения прав граждан на транспортные услуги.

Ранее "Екатеринбургэнергосбыт" частично обесточил 17 резервных тяговых подстанций Трамвайно-троллейбусного управления и автопарк на Восточной.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
смешно Сегодня в 12:30

А если бы прокуратура не вмешалась? они не сами-то не могут договориться? Все из-под палки

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