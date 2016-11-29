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У челябинских семей "сгорели" путевки в детсадСегодня в 13:29

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Из-за накладки с электронной очередью.

Десятки челябинских семей пропустили свою очередь в детские сады из-за накладок с электронной очередью, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе местного отделения Общероссийского народного фонда "За честные закупки".

С подачи областного правительства на Южном Урале был создан новый сайт с электронной очередью. Но о "переезде" знали не все родители – на старом сайте сообщения об этом не было. Челябинцы отслеживали путевки на прежнем портале, поэтому не знали, что им уже одобрена заявка в садик. По истечении 30 дней путевки были аннулированы. За новыми родителям придется вставать в очередь во второй раз.

Активисты штаба ОНФ намерены обратиться в региональное министерство образования с просьбой найти компромиссное решение.

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