Спустя полтора месяца.

В Екатеринбурге открылся визовый центр Испании. С 1 февраля 2017 года подать документы на шенген можно на Карла Либкнехта, 22 в офисе 305, сообщили "Уралинформбюро" в Почетном консульстве страны в уральской столице.

Центры под управлением нового оператора также начнут работать в Казани, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

Осенью 2016 года тендер МИД Испании по управлению процессинговыми центрами за рубежом выиграла компания BLS International Services Ltd. Прежний оператор VFS Global прекратил обслуживать россиян 17 декабря 2016 года.