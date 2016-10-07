Екатеринбургу вернули визовый центр ИспанииСегодня в 12:13
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Спустя полтора месяца.
В Екатеринбурге открылся визовый центр Испании. С 1 февраля 2017 года подать документы на шенген можно на Карла Либкнехта, 22 в офисе 305, сообщили "Уралинформбюро" в Почетном консульстве страны в уральской столице.
Центры под управлением нового оператора также начнут работать в Казани, Ростове-на-Дону и Новосибирске.
Осенью 2016 года тендер МИД Испании по управлению процессинговыми центрами за рубежом выиграла компания BLS International Services Ltd. Прежний оператор VFS Global прекратил обслуживать россиян 17 декабря 2016 года.
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