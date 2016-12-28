Новое жилье в Екатеринбурге подорожало на полмиллионаСегодня в 13:36
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В среднем.
В Екатеринбурге средняя стоимость квартиры в новостройке за истекший год выросла на 15% - с 3,24 миллиона до 3,74 миллиона рублей. В основном рост цен произошел за счет увеличения средней площади квартиры на 10% - до 57 квадратных метров, приводит данные портал N1.ru. Больше всего подорожали "трешки" – на 18%. Двухкомнатные квартиры выросли в цене на 5%, "однушки" подешевели на 5%.
При этом "квадрат" стал дороже только на 1% - с 63,9 до 64,7 тысячи рублей. Самым дорогим жилым комплексом в 2016 году стала Башня "Исеть", где квадратный метр стоит в среднем 292,3 тысячи рублей, передает "Уралинформбюро".
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