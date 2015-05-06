8 600 свердловских первоклассников попадут в школу через Интернет 01 февраля в 15:13
- Текст
Родители суетились с полуночи.
В полночь 1 февраля 2017 года в Свердловской области стартовала запись детей в первые классы. Родители бросились штурмовать сайт госуслуг (www.gosuslugi.ru) и региональный портал образовательных услуг (www.edu.egov66.ru). На 8.00 через Интернет было подано 8 621 заявление, в основном из Екатеринбурга, Верхнесалдинского городского округа, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы и Первоуральска, сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информполитики.
В столице Урала онлайн-услугой воспользовались родители 6 585 детей (35,4% от планируемого числа обращений), из них 5 799 человек успели сделать это до 3.00. Всего в Екатеринбурге в 2017 году планируется набрать 18 600 первоклассников.
Максимальная нагрузка на серверное оборудование (98-99%) была зафиксирована в первые 2,5 часа, из-за чего системы и отдельные электронные сервисы "подвисали".
Стоит отметить, что на сегодня на едином портале госуслуг зарегистрированы более 1,2 миллиона свердловчан. Область является лидером среди регионов УрФО по этому показателю, а также по количеству электронных услуг, которые доступны гражданам. Во всех 94 муниципалитетах Среднего Урала созданы центры обслуживания пользователей портала www.gosuslugi.ru.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 11:25
Первому замглавы МУГИСО запретили появляться на работе
До конца расследования.Сегодня в 11:13
В Зауралье определен двенадцатый победитель акции "Онлайн-плательщик"
Ему вручили мультиварку.Сегодня в 11:11
В екатеринбургской подземке поймали 17-летнего "зацепера"
Он проехал от "Чкаловской" до "Геологической".Сегодня в 11:03
Екатеринбуржцы сорвут куш на "Оскаре"
Если "Ла-Ла Ленд" не подведет.Сегодня в 10:52
Начальник ГИБДД "разнес" транспортную реформу Екатеринбурга
Но ее уже не остановить.Сегодня в 10:45
"Автомобилист" не сумел взять реванш у минского "Динамо"
Шансы на плей-офф сезона все призрачней.Сегодня в 10:43
Футбольных фанатов будут возить на матчи бесплатно
По паспорту болельщика.Сегодня в 10:30
Февраль остудит Екатеринбург до минус 20
На следующей неделе.Сегодня в 10:22
В Югре ревизоры "забраковали" 905 бюджетных миллионов
Потраченных с нарушениями.Сегодня в 10:12
Google согнал Apple с вершины рейтинга дорогих брендов
А Samsung впервые приблизился к королям.Сегодня в 10:06
Ученые научились читать мысли
Парализованных людей.Сегодня в 09:48
На чемпионате мира по биатлону выступят 8 уральцев
Логинову тоже дали шанс.Сегодня в 09:41
Сочинский сноубордист в плавках попал в объектив
И в Сеть.Сегодня в 09:33
"Газпром добыча Ямбург" продвигает безотходное искусство
Художники творят из мусора.Сегодня в 09:30
Шувалов "прописал" снижение ипотечным ставкам
Без господдержки.
-
06 мая 2015 в 10:05
В День Победы свердловчане увидят три парада военной техники
Два из них с участием авиации.29 марта 2013 в 10:37
Путин попросил Куйвашева позаботиться о Нижнем Тагиле
И похвалил за высокие социально-экономические показатели региона.01 февраля в 18:13
Екатеринбуржцы не нашли своего дома при записи детей в первый класс
Пришлось "прописываться" к соседям.01 февраля в 14:21
УФАС проверит лучший 4G Интернет от МОТИВа
По просьбе екатеринбуржца.31 января в 17:00
Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?
Куда ведут здравоохранение чиновники.19 января в 16:15
"Брусника" с горчинкой
Для екатеринбуржцев.16 января в 18:17
На ремонт дороги Нижний Тагил - Серебрянка направят 100 миллионов
В 2017 году.13 января в 11:23
В Екатеринбурге осудили банду наркоторговцев за миллион доз "синтетики"
В ОПГ было семеро.12 января в 18:39
Куйвашев попенял мэрии Екатеринбурга за транспортную реформу
Нужно договориваться с горожанами.12 января в 13:48
Екатеринбуржцы готовятся к февральскому штурму школ
Чтобы записать детей в первый класс.
Главные новости
- Сегодня в 11:25Первому замглавы МУГИСО запретили появляться на работе
- Сегодня в 11:11В екатеринбургской подземке поймали 17-летнего "зацепера"
- Сегодня в 11:03Екатеринбуржцы сорвут куш на "Оскаре"
- Сегодня в 10:52Начальник ГИБДД "разнес" транспортную реформу Екатеринбурга
- Сегодня в 10:30Февраль остудит Екатеринбург до минус 20
Аналитика
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.
Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?
Куда ведут здравоохранение чиновники.