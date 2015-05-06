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8 600 свердловских первоклассников попадут в школу через Интернет 01 февраля в 15:13

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Родители суетились с полуночи.

В полночь 1 февраля 2017 года в Свердловской области стартовала запись детей в первые классы. Родители бросились штурмовать сайт госуслуг (www.gosuslugi.ru) и региональный портал образовательных услуг (www.edu.egov66.ru). На 8.00 через Интернет было подано 8 621 заявление, в основном из Екатеринбурга, Верхнесалдинского городского округа, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы и Первоуральска, сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информполитики.

В столице Урала онлайн-услугой воспользовались родители 6 585 детей (35,4% от планируемого числа обращений), из них 5 799 человек успели сделать это до 3.00. Всего в Екатеринбурге в 2017 году планируется набрать 18 600 первоклассников.

Максимальная нагрузка на серверное оборудование (98-99%) была зафиксирована в первые 2,5 часа, из-за чего системы и отдельные электронные сервисы "подвисали".

Стоит отметить, что на сегодня на едином портале госуслуг зарегистрированы более 1,2 миллиона свердловчан. Область является лидером среди регионов УрФО по этому показателю, а также по количеству электронных услуг, которые доступны гражданам. Во всех 94 муниципалитетах Среднего Урала созданы центры обслуживания пользователей портала www.gosuslugi.ru.

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