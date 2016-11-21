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Краснотурьинск получит обновленный водоводСегодня в 12:58

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Через год.

До конца 2017 года в Краснотурьинске закончат модернизацию водовода. Сети обеспечат качественной питьевой водой жителей города и строящийся технопарк "Богословский", сообщил "Уралинформбюро" министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Кроме того, в планах министерства на 2017 год - завершение строительства новых очистных сооружений в Верхней Пышме. Они позволят активизировать возведение жилфонда в муниципалитете.

В 2016 году в коммунальное хозяйство Среднего Урала было вложено 380 миллионов рублей из областной казны и 260 миллионов рублей из местных бюджетов.

Серьезным препятствием к обновлению сетей является нехватка средств из-за большой задолженности потребителей за коммунальные услуги. На данный момент она составляет около 6,5 миллиардов рублей.

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