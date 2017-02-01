Педагога Умникову пристроили в театрСегодня в 13:05
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Школы не хватило.
Экс-глава екатеринбургского управления образования Евгения Умникова с 1 февраля 2017 года назначена директором ТЮЗа. Как рассказали "Уралинформбюро" в администрации театра, новый руководитель уже представлен коллективу.
Евгения Умникова возглавляла горобраз с 2005 по 2015 год. Она покинула этот пост после скандала, связанного со сменой директора гимназии №9. Ходили слухи, что чиновница "подвинула" Александра Кулагина, освобождая место для себя. Однако в итоге Умникова возглавила лицей №130.
Кресло руководителя ТЮЗа освободилось в конце 2016 года. Его бывший директор Светлана Учайкина возглавила министерство культуры Свердловской области, в связи с чем ей также пришлось сдать мандат депутата гордумы.
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