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Свердловская школа заплатит ученику за сломанную руку01 февраля в 16:52

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Мальчик поскользнулся на крыльце.

Прокуратура подаст в суд на Нижне-Иленскую среднюю школу в Байкаловском районе, 13-летний ученик которой сломал руку.

Инцидент произошел 19 января 2017 года. Семиклассник поскользнулся на крыльце и упал, сломав левую руку. В ходе проверки выяснилось, что ступени школы были покрыты наледью и не обработаны противогололедными материалами, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

От начальника управления образования потребовали устранить выявленные нарушения. Директор школы Татьяна Субботина привлечена к дисциплинарной ответственности. Также в отношении нее возбуждено административное дело по ч.2 ст.5.57 КоАП РФ (нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций).

Иск о компенсации ученику будет подан после рассмотрения медицинских документов.

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