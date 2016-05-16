Екатеринбуржцев выстраивают в очередь за чистой горячей водой01 февраля в 15:53
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Не из батареи.
1 февраля 2017 года министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов проведет совещание, посвященное внедрению закрытой системы теплоснабжения в Екатеринбурге. На нем будет определен перечень домов, которые станут "первыми ласточками". Как пояснил "Уралинформбюро" Николай Смирнов, речь пойдет о многоэтажках в Юго-Западном микрорайоне.
Сейчас в столице Урала ГВС и отопление идет от одного теплоисточника. По сути, из кранов течет техническая вода, которой наполняют батареи. При закрытии системы потоки разделят. ГВС будет подаваться с "Водоканала" в дом, где предусмотрен нагрев в индивидуальном тепловом пункте (ИТП). А жидкость для отопления пойдет с теплоисточников.
Согласно федеральному законодательству, российские города должны закрыть схемы теплоснабжения к 2022 году. По мнению экспертов, данные сроки нереальны. Для того, чтобы только оборудовать Екатеринбург ИТП, необходимо найти 22 миллиарда рублей. Еще как минимум столько же понадобится на модернизацию сетевого хозяйства.
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