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Сбербанк положил глаз на единственное жилье должников01 февраля в 14:58

Поддержав скандальный законопроект.

Минюст РФ доработает законопроект об изъятии единственного жилья у должников с учетом всех замечаний, прозвучавших во время обсуждения в Общественной палате РФ 31 января 2017 года, пишет "Коммерсантъ".

Согласно нынешней редакции, кредитор может пустить квадратные метры с молотка, если сумма долга заемщика составляет 5% и более от стоимости недвижимости. Это касается жилья, площадь которого превышает социальные нормы (14-18 метров на человека). Взамен должнику выделяются деньги на приобретение нового жилья по соцнормам или предоставляется "иное пригодное для проживания жилое помещение".

Категорически против этой инициативы выступил член Общественной палаты РФ Леонид Шафиров. По его словам, пятипроцентный порог позволит изымать жилье в регионах, где квартиры стоят в среднем по 500-600 тысяч рублей, при долге от 25 тысяч рублей.

Раскритиковали законопроект и в Росимуществе. Там заявили, что выселение должников может затянуться, а продать изъятые квартиры будет сложно. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова предупредила об увеличении числа бездомных в случае принятия поправок.

Среди сторонников законопроекта оказались Банк России и Сбербанк. Представители организаций "концептуально поддержали" крайние меры, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Фома 01 февраля в 19:05

Вряд ли они из-за 25 тыр будут выселять, но как вариант борьбы с жёсткими неплательщиками, этот весьма эффективен. А как иначе, если по другому денег с должников никак не вычесть или не с чего?

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