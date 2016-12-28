В Черном море нашли еще 80 обломков Ту-15401 февраля в 14:37
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За сутки.
За 31 января 2017 года работающие на месте падения Ту-154 в Черное море водолазы извлекли на поверхность семь фрагментов тел и 78 обломков лайнера. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", самолет Минобороны РФ, следовавший в сирийский Хмеймим, потерпел крушение рано утром 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека: участники ансамбля имени Александрова, журналисты, врач Елизавета Глинка и глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков.
По данным СМИ, эксперты придерживаются версии, что причиной авиакатастрофы стала ошибка экипажа.
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