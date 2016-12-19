С подачи екатеринбуржцев.

Арт-объект "Звезда", который ранее располагался у Ельцин-Центра, будет перенесен к спорткомплексу "Динамо". За этот вариант высказались 47% жителей уральской столицы, передает "Уралинформбюро".

Опрос был запущен в декабре 2016 года на сайте администрации Екатеринбурга. 30% голосов досталось площадке на пересечении проспекта Ленина и улицы Московской. 23% екатеринбуржцев посчитали, что арт-объект должен быть установлен на Октябрьской площади.

"Звезда" с подсветкой появилась у Ельцин-Центра в конце 2015 года. Через несколько месяцев ее пришлось убрать, поскольку арт-объект закрывал медиа-фасад здания. В настоящее время конструкция хранится на складе.



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