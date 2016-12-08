В Кировграде стартовал месячник газовой безопасности01 февраля в 13:49
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Специалисты проверят 800 газовых водонагревателей.
1 февраля 2017 года в Кировграде началась кампания по профилактике происшествий при использовании газа в быту. Внеочередные мероприятия призваны улучшить ситуацию, сложившуюся в городе с отравлениями угарным газом.
Внеплановые рейды стартовали в доме №5 по улице Ленина. В них принимают участие специалисты АО "ГАЗЭКС", регионального ГУ МЧС и Свердловского областного отделения ВДПО. Эксперты проверяют работу газовых водонагревателей, соблюдение гражданами мер пожарной безопасности в помещениях, где установлено газовое оборудование. Кроме того, проверяется тяга в дымоходах и вентиляционных каналах, абонентам проводится дополнительный инструктаж о правилах безопасного пользования газом в быту.
Всего в течение месяца в Кировграде будет проверено свыше 800 газовых водонагревателей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "ГАЗЭКС". В графике рейдов – дома по улицам Ленина, Свердлова, Дзержинского. Акцент при проверках сделан на водонагреватели, поскольку это приборы повышенной опасности, риск отравления угарным газом при эксплуатации которых велик.
В рамках месячника газовой безопасности в Кировграде также пройдут внеплановые инструктажи для абонентов – злостных нарушителей правил использования газа в быту. В школе №1 Кировграда состоится урок газовой безопасности.
Газовики в очередной раз призывают абонентов к тщательному соблюдению правил газовой безопасности и напоминают ключевые аспекты.
Как не отравиться угарным газом? Крайне важно, чтобы вентиляция в помещении работала исправно. Для обеспечения работоспособности вентиляции необходимо не только обеспечить исправность вентканала, но и приток воздуха в помещение. Пластиковые окна и сейф-двери полностью перекрывают приток воздуха в квартиры, создавая в квартире эффект "газовой камеры". Специалисты ВДПО советуют устанавливать на пластиковые окна приточные клапаны.
Всегда открывать форточку во время использования газового прибора – это обязательное требование безопасности при любых обстоятельствах. Особенно опасны ситуации, когда на кухне одновременно работают газовая плита, колонка и включена вытяжка, - возникает обратная тяга. Открытая форточка спасет вашу жизнь.
Проверять тягу перед каждым включением газового прибора, а также во время его работы - это не просто совет. Это обязанность каждого потребителя!
Не пытайтесь починить газовые приборы самостоятельно или привлекать неквалифицированных лиц. Все газоопасные работы должны выполнять только работники специализированной организации!
Категорически нельзя вмешиваться в автоматику безопасности оборудования – если датчики сигнализируют о неисправности, пользоваться таким прибором запрещено. Особое внимание – на газовые водонагреватели. Именно на них приходится наибольшее количество случаев отравлений угарным газом.
Регулярно вызывайте специалистов для проверки тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, их своевременной прочистки. По закону это необходимо делать не менее 3 раз в год.
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