Аргентинцам поднимут плату за свет на 148%01 февраля в 14:15
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К концу марта.
Правительство Аргентины объявило о резком повышении тарифов на электроэнергию для населения. К концу марта цены подскочат на 61-148% в зависимости от территории. Изменятся ставки и для промышленных пользователей, пишет "Интерфакс".
Данные меры необходимы для сокращения дефицита бюджета страны, передает "Уралинформбюро".
Позже, в ноябре 2017 года, а также в феврале 2018 года, ставки на электроэнергию снова поднимутся.
Стоит добавить, что в России в 2017 году тарифы на электроэнергию для населения должны увеличиться на 5%, для остальных потребителей - на 3%. По сравнению с Аргентиной цифры не такие большие. Однако и они вызывают недовольство граждан.
По данным "Известий", с 2003 года свет в России стал дороже на 650%.
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