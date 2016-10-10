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Аргентинцам поднимут плату за свет на 148%01 февраля в 14:15

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К концу марта.

Правительство Аргентины объявило о резком повышении тарифов на электроэнергию для населения. К концу марта цены подскочат на 61-148% в зависимости от территории. Изменятся ставки и для промышленных пользователей, пишет "Интерфакс".

Данные меры необходимы для сокращения дефицита бюджета страны, передает "Уралинформбюро".

Позже, в ноябре 2017 года, а также в феврале 2018 года, ставки на электроэнергию снова поднимутся.

Стоит добавить, что в России в 2017 году тарифы на электроэнергию для населения должны увеличиться на 5%, для остальных потребителей - на 3%. По сравнению с Аргентиной цифры не такие большие. Однако и они вызывают недовольство граждан.

По данным "Известий", с 2003 года свет в России стал дороже на 650%.

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