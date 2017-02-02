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До Екатеринбурга докатились еще 60 зеленых НефАЗов01 февраля в 16:39

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Город прихорашивается к мундиалю.

В конце февраля на улицы Екатеринбурга выйдут 60 низкопольных НефАЗов из новой партии. Об этом сообщил "Уралинформбюро" директор автопредприятия №6 МОАП Александр Обухов.

После регистрации автобусы поставят на шесть маршрутов: №1 (ж/д вокзал - Кольцово), №57 (Пехотинцев - Елизавет), №21 (Краснолесье - ж/д вокзал), №43 (Онуфриева - Седова), №54 (Краснолесье - УрФУ) и №50 (17 мехколонна - УрФУ).

В 2015 году для уральской столицы закупили 47 автобусов на Минском автозаводе. Год спустя был приобретен 51 НефАЗ, теперь добавится еще 60. Все новички легко узнаваемы: ездят на газу и выкрашены в зеленый цвет.

"Пассажиры сначала беспокоились о взрывоопасности топлива, - отмечает А.Обухов. - Но мы внимательно следим, чтобы все было в порядке. Кроме ежедневных осмотров, каждая машина проходит плановое техобслуживание. Запчасти используем только от производителя. Хорошие отзывы о комфортности салона, только возвышение на задней площадке не всем нравится. Водители оценили систему управления - многие задачи решает электроника. В общем, автопарк Екатеринбурга становится более современным к ЧМ-2018".

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