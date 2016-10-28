УФАС проверит лучший 4G Интернет от МОТИВа01 февраля в 14:21
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По просьбе екатеринбуржца.
Свердловское УФАС проверит рекламу оператора МОТИВ в Екатеринбурге. В ведомство обратился горожанин, которого смутила надпись "МОТИВ 4G, пожалуй, лучший интернет 4G в нашем городе!" на борту трамвая. По его заявлению возбуждено административное дело, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФАС.
В ведомстве пояснили, что использование в рекламе слов "лучший", "первый", "номер один" допустимо только при указании критерия, по которому осуществляется сравнение.
В МОТИВе отметили, что никаких жалоб к ним не поступало. "Мы всегда действуем в рамках закона. И эта реклама – не исключение. Дело еще в производстве, решение по нему не вынесено. Поэтому озвучивать какие-то детали пока рано. К нам в компанию никаких жалоб не поступало, многим наш трамвай понравился. А вообще мы всегда делали яркую и запоминающуюся рекламу. Можно сказать, это наша визитная карточка. Отзывы были, безусловно, разные, но положительных всегда было больше", - прокомментировала директор по маркетингу и продажам компании МОТИВ Екатерина Хворостова.
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