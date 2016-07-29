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Новые рубли: Владивосток - две тыщи01 февраля в 15:06

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Севастополь за двести!

Совет директоров Банка России определился с изображениями на новых купюрах номиналом 200 и 2000 рублей. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЦБ, чести удостоятся Севастополь и Дальний Восток.

На двухсотрублевке изобразят памятник погибшим кораблям в Севастополе и вид на Херсонес Таврический, на купюре в 2000 рублей – мост на остров Русский и взлетающую с космодрома "Восточный" ракету. Банкноты поступят в обращение в конце 2017 года.

Стоит отметить, что символы утверждали по итогам всероссийского голосования, которое проводилось в несколько этапов с июня по октябрь 2016 года. Всего было выдвинуто около 5000 номинантов – достопримечательностей из 1113 городов России. Урал в конкурсе представляли 5 городов - Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, Тюмень и Нижневартовск. Ни один из них до финального голосования на добрался.

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