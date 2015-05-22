Утверждают в NASA.

Ученых NASA шокировали габариты пяти обнаруженных в космосе блазаров. Гигантские подобия черных дыр притягивают значительные объемы вещества, которое, разогреваясь в процессе трения, начинает ярко светиться. Таким образом "монстры" могут поглотить всю Вселенную. Такое заявление представители Центра управления полетов Годдарда сделали на научном заседании в Вашингтоне.

Размеры только двух из блазаров сопоставимы с миллиардами солнечных масс, а их возраст - порядка 12 миллиардов лет. Кроме того, от них исходит мощное электромагнитное излучение, передает "Уралинформбюро".