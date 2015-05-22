×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Гигантские блазары "пожирают" Вселенную01 февраля в 16:15

  • Текст

Утверждают в NASA.

Ученых NASA шокировали габариты пяти обнаруженных в космосе блазаров. Гигантские подобия черных дыр притягивают значительные объемы вещества, которое, разогреваясь в процессе трения, начинает ярко светиться. Таким образом "монстры" могут поглотить всю Вселенную. Такое заявление представители Центра управления полетов Годдарда сделали на научном заседании в Вашингтоне.

Размеры только двух из блазаров сопоставимы с миллиардами солнечных масс, а их возраст - порядка 12 миллиардов лет. Кроме того, от них исходит мощное электромагнитное излучение, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Тайны мироздания»

Главные новости

Аналитика

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Закрытую для неудобных вопросов.

Маршрутный пожар

Маршрутный пожар

Разгорелся с новой силой.

Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?

Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?

Куда ведут здравоохранение чиновники.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus