Гигантские блазары "пожирают" Вселенную01 февраля в 16:15
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Утверждают в NASA.
Ученых NASA шокировали габариты пяти обнаруженных в космосе блазаров. Гигантские подобия черных дыр притягивают значительные объемы вещества, которое, разогреваясь в процессе трения, начинает ярко светиться. Таким образом "монстры" могут поглотить всю Вселенную. Такое заявление представители Центра управления полетов Годдарда сделали на научном заседании в Вашингтоне.
Размеры только двух из блазаров сопоставимы с миллиардами солнечных масс, а их возраст - порядка 12 миллиардов лет. Кроме того, от них исходит мощное электромагнитное излучение, передает "Уралинформбюро".
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