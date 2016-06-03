Сбившего пенсионерку у магазина.

Пятиклассники из школы №1 Режа помогли поймать водителя, сбившего пенсионерку и уехавшего с места ДТП.

Днем 26 января 2017 года на парковке у магазина мужчина, сдавая задним ходом, наехал на 80-летнюю женщину и скрылся. Пострадавшая была доставлена в горбольницу, она смогла назвать автоинспекторам только цвет сбившей ее машины, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Сотрудникам ГАИ помогли трое школьников - они запомнили цифровую часть и одну букву госномера автомобиля, а также его цвет. Эта информация позволила оперативно установить нарушителя - 28-летнего хозяина ВАЗ-2114.

По словам мужчины, при маневре он не увидел пешехода. После наезда он вышел из машины, помог женщине подняться и справился о ее самочувствии. Убедившись, что пенсионерка не пострадала, водитель уехал по делам, не вызвав автоинспекторов.

Внимательные пятиклассники будут награждены благодарственными письмами и подарками от ГИБДД.