Топ-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 17:17
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По версии "Уралинформбюро".
1. Океан в огне
Извержение кратера Халемаумау гавайского вулкана Килауэа попало в объективы американцев Джека Фаско и Марка Джейкобса. По словам фотографов, сначала были 12-часовые дневные съемки, затем сняли ночной таймлапс. Джейкобс признается, что это были самые трудные съемки в его жизни. Так как лава Халемаумау попадает в воду, кажется, что океан горит.
2. Don't worry! Это Россия!
В Екатеринбурге сняли ролик, призванный помочь иностранцам с оплатой поезда в России. Как утверждает главный герой клипа - студент из Китая Фучжун, если научишься делать это в столице Урала, сможешь купить билет в общественном транспорте в любом городе страны.
Основные проблемы, с которыми сталкиваются зарубежные гости, это отсутствие каких-либо надписей на английском и незнание языков кондукторами.
В конце концов, резюмирует Фучжун, можно дать кондуктору 50 рублей - этого должно хватить на оплату проезда.
3. Наедине со страхом
Что поможет людям преодолеть себя в сложной ситуации, выяснили шведские режиссеры Аксель Даниэльсон и Максимилиен Ван Эртрик.
В ходе съемок короткометражного фильма "Десятиметровая вышка" (Ten Meter Tower) они наняли 67 человек, никогда не прыгавших с вышки в бассейне, с условием, чтобы те забрались наверх и подошли к краю. Каждому из участников заплатили примерно по 30 долларов.
Оказалось, что преодолеть свой страх смогли 70% "актеров". Часть из них прыгнули в воду только потому, что на них смотрели другие участники и камеры, отмечают режиссеры.
В январе 2017 года короткометражку показали на фестивале независимого кино "Сандэнс", в связи с этим The New York Times выложил полную версию фильма с комментарием создателей.
4. И тысячи голосов мало
Почти 3,5 миллиона голосов набрал на YouTube ролик с масштабного флэшмоба Rockin'1000. Более тысячи музыкантов и певцов как один исполнили Smells Like Teen Spirit - величайший хит группы Nirvana. Необычное выступление состоялось в июле 2016 года в итальянкой Чезене и собрало более 15 000 зрителей. Вместо какофонии получилась композиция с невероятно мощной энергетикой.
5. Редкие минуты
Сотрудники Пермского зоопарка улучили момент и запечатлели на видео зимние игры львенка. На кадрах 10-месячный Леро опробует свою новую игрушку.
Ценность данного ролика велика - у Леро серьезный характер, резвиться он не любит.
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