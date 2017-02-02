Своих не хватает.

Автовладельцам Сургута начали выдавать номерные знаки Крыма. Начальник городского ГИБДД Юрий Бажин сообщил об этом на пресс-конференции 31 января.

Он пояснил, что в Югру поступила партия номеров с полуострова и госавтоинспекторы должны их раздать. Подобная ситуация возникает не впервые – раньше сургутянам перепадали таблички из Кургана и Санкт-Петербурга. В течение февраля дефицит "родных" номеров будет снят, пообещал Ю.Бажин.

Полмесяца назад знаки с кодом "82" засветились в Прикамье, передает "Уралинформбюро". Пермяки пришли к выводу, что выпущенные для Крыма номера оказались невостребованными, поэтому излишек теперь раскидывают по всей стране.

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