×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Сургутским водителям раздают крымские номера01 февраля в 18:05

  • Текст

Своих не хватает.

Автовладельцам Сургута начали выдавать номерные знаки Крыма. Начальник городского ГИБДД Юрий Бажин сообщил об этом на пресс-конференции 31 января.

Он пояснил, что в Югру поступила партия номеров с полуострова и госавтоинспекторы должны их раздать. Подобная ситуация возникает не впервые – раньше сургутянам перепадали таблички из Кургана и Санкт-Петербурга. В течение февраля дефицит "родных" номеров будет снят, пообещал Ю.Бажин.

Полмесяца назад знаки с кодом "82" засветились в Прикамье, передает "Уралинформбюро". Пермяки пришли к выводу, что выпущенные для Крыма номера оказались невостребованными, поэтому излишек теперь раскидывают по всей стране.

Ранее по теме:
Пермским автомобилистам раздали крымские номера

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Закрытую для неудобных вопросов.

Маршрутный пожар

Маршрутный пожар

Разгорелся с новой силой.

Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?

Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?

Куда ведут здравоохранение чиновники.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus