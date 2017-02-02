Екатеринбуржцы сорвут куш на "Оскаре"Сегодня в 11:03
- Текст
Если "Ла-Ла Ленд" не подведет.
Жители Екатеринбурга с нетерпением ждут вручения "Оскара-2017", делая ставки на возможных победителей.
40% из них сделано на номинантов в категории "Лучшая мужская роль". Причем больше половины – на победу Райана Гослинга ("Ла-Ла Ленд"). Как сообщили "Уралинформбюро" в букмекерской компании "Лига ставок", на игроков, вероятно, повлияла популярность мюзикла Дэмьена Шазелла, а также высокий коэффициент на победу Гослинга в этой номинации – 9. То есть при ставке в 1 тысячу рублей человеку в случае выигрыша вернется 9 тысяч.
Вторая по предпочтениям категория - "Лучший фильм". 46% ставок - на "Ла-Ла Ленд". Однако коэффициент здесь заметно ниже – 1,11.
В среднем екатеринбуржцы ставят по 300 рублей. В компании прогнозируют рост активности населения и увеличение суммы ближе к церемонии "Оскар", намеченной на 26 февраля.
Стоит напомнить, что жители уральской столицы активно делали ставки на исход президентских выборов в США. Порядка 80% горожан верили в победу Дональда Трампа. Причем изначально на миллиардера можно было поставить с коэффициентом 100. То есть счастливчикам удалось получить 100 тысяч рублей с каждой поставленной тысячи.
Ранее по теме:
Екатеринбуржцы сорвали стократный куш на победе Трампа
Екатеринбуржцы ставят на победу Трампа
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 11:13
В Зауралье определен двенадцатый победитель акции "Онлайн-плательщик"
Ему вручили мультиварку.Сегодня в 11:11
В екатеринбургской подземке поймали 17-летнего "зацепера"
Он проехал от "Чкаловской" до "Геологической".Сегодня в 11:03
Екатеринбуржцы сорвут куш на "Оскаре"
Если "Ла-Ла Ленд" не подведет.Сегодня в 10:52
Начальник ГИБДД "разнес" транспортную реформу Екатеринбурга
Но ее уже не остановить.Сегодня в 10:45
"Автомобилист" не сумел взять реванш у минского "Динамо"
Шансы на плей-офф сезона все призрачней.Сегодня в 10:43
Футбольных фанатов будут возить на матчи бесплатно
По паспорту болельщика.Сегодня в 10:30
Февраль остудит Екатеринбург до минус 20
На следующей неделе.Сегодня в 10:22
В Югре ревизоры "забраковали" 905 бюджетных миллионов
Потраченных с нарушениями.Сегодня в 10:12
Google согнал Apple с вершины рейтинга дорогих брендов
А Samsung впервые приблизился к королям.Сегодня в 10:06
Ученые научились читать мысли
Парализованных людей.Сегодня в 09:48
На чемпионате мира по биатлону выступят 8 уральцев
Логинову тоже дали шанс.Сегодня в 09:41
Сочинский сноубордист в плавках попал в объектив
И в Сеть.Сегодня в 09:33
"Газпром добыча Ямбург" продвигает безотходное искусство
Художники творят из мусора.Сегодня в 09:30
Шувалов "прописал" снижение ипотечным ставкам
Без господдержки.Сегодня в 09:08
В Екатеринбурге снова затопило Сортировку
Заливает крупный перекресток.
-
09 января в 11:46
Трагикомедия "Ла-Ла Ленд" завоевала семь "Золотых глобусов"
В том числе за лучший сценарий.
Главные новости
- Сегодня в 11:11В екатеринбургской подземке поймали 17-летнего "зацепера"
- Сегодня в 11:03Екатеринбуржцы сорвут куш на "Оскаре"
- Сегодня в 10:52Начальник ГИБДД "разнес" транспортную реформу Екатеринбурга
- Сегодня в 10:30Февраль остудит Екатеринбург до минус 20
- Сегодня в 09:30Шувалов "прописал" снижение ипотечным ставкам
Аналитика
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.
Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?
Куда ведут здравоохранение чиновники.