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Екатеринбуржцы сорвут куш на "Оскаре"Сегодня в 11:03

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Если "Ла-Ла Ленд" не подведет.

Жители Екатеринбурга с нетерпением ждут вручения "Оскара-2017", делая ставки на возможных победителей.

40% из них сделано на номинантов в категории "Лучшая мужская роль". Причем больше половины – на победу Райана Гослинга ("Ла-Ла Ленд"). Как сообщили "Уралинформбюро" в букмекерской компании "Лига ставок", на игроков, вероятно, повлияла популярность мюзикла Дэмьена Шазелла, а также высокий коэффициент на победу Гослинга в этой номинации – 9. То есть при ставке в 1 тысячу рублей человеку в случае выигрыша вернется 9 тысяч.

Вторая по предпочтениям категория - "Лучший фильм". 46% ставок - на "Ла-Ла Ленд". Однако коэффициент здесь заметно ниже – 1,11.

В среднем екатеринбуржцы ставят по 300 рублей. В компании прогнозируют рост активности населения и увеличение суммы ближе к церемонии "Оскар", намеченной на 26 февраля.

Стоит напомнить, что жители уральской столицы активно делали ставки на исход президентских выборов в США. Порядка 80% горожан верили в победу Дональда Трампа. Причем изначально на миллиардера можно было поставить с коэффициентом 100. То есть счастливчикам удалось получить 100 тысяч рублей с каждой поставленной тысячи.

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