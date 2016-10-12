Разбитую инсультом.

31 января 2017 года в лесу возле санатория "Синегорье" нашли лежащую на земле женщину лет 60. Она была в сознании, но не могла разговаривать.

При себе у женщины был рюкзачок с пластиковыми бутылками, скорее всего, она шла набирать воду к бьющему рядом роднику. Приехавшие по вызову спасатели уложили пострадавшую на носилки и спустили к дому лесника, где передали ее сотрудникам скорой, сообщили "Уралинформбюро" в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

По предварительным данным, у женщины случился инсульт.