В Челябинске воспитатель избила ребенка01 февраля в 17:19
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Телефонной зарядкой.
Прокуратура передала в суд дело 27-летней жительницы Челябинска, которая избила своего пятилетнего сына проводом от телефона. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел 21 декабря 2016 года. Мальчик вырезал свое лицо на общей фотографии из детского сада, чем очень разозлил мать. Женщина схватила телефонную зарядку и несколько раз ударила ребенка по спине.
В детском саду она предупредила воспитателей, что у сына синяк на спине. Масштаб трагедии оценили, когда ребенок разделся перед сном - у него было 5 серьезных гематом. Воспитатель сообщила в полицию.
По факту побоев возбуждено уголовное дело, прокуратура утвердила обвинение. Свою вину мать признала. Ребенка у неё на данный момент забрали.
Стоит отметить, сама женщина работает воспитателем в детском саду. Сейчас решается вопрос об ее отстранении от работы.
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