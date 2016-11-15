Телефонной зарядкой.

Прокуратура передала в суд дело 27-летней жительницы Челябинска, которая избила своего пятилетнего сына проводом от телефона. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 21 декабря 2016 года. Мальчик вырезал свое лицо на общей фотографии из детского сада, чем очень разозлил мать. Женщина схватила телефонную зарядку и несколько раз ударила ребенка по спине.

В детском саду она предупредила воспитателей, что у сына синяк на спине. Масштаб трагедии оценили, когда ребенок разделся перед сном - у него было 5 серьезных гематом. Воспитатель сообщила в полицию.

По факту побоев возбуждено уголовное дело, прокуратура утвердила обвинение. Свою вину мать признала. Ребенка у неё на данный момент забрали.

Стоит отметить, сама женщина работает воспитателем в детском саду. Сейчас решается вопрос об ее отстранении от работы.