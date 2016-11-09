×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Газпром добыча Ямбург" продвигает безотходное искусствоСегодня в 09:33

  • Текст

Художники творят из мусора.

В ООО "Газпром добыча Ямбург" объявлен смотр-конкурс творческих работ "Арт – мусор". Мероприятие посвящено Году экологии в России и ПАО "Газпром".

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия, участниками конкурса могут стать работники всех подразделений. Главное условие - изделие должно быть выполнено из бытовых и производственных отходов. В дело можно пускать пластик, бумагу, картон, стекло, ткань, резину, металл.

Итоги творческого состязания подведут в марте.

Впервые конкурс "Искусство из мусора и отходов" прошел в ООО "Газпром добыча Ямбург" в 2014 году. Он был организован в рамках Года экологической культуры, объявленного в "Газпроме". Работы были представлены в Новоуренгойском городском музее изобразительных искусств на выставке "Мусор-Арт".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Закрытую для неудобных вопросов.

Маршрутный пожар

Маршрутный пожар

Разгорелся с новой силой.

Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?

Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?

Куда ведут здравоохранение чиновники.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus