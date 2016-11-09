"Газпром добыча Ямбург" продвигает безотходное искусствоСегодня в 09:33
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Художники творят из мусора.
В ООО "Газпром добыча Ямбург" объявлен смотр-конкурс творческих работ "Арт – мусор". Мероприятие посвящено Году экологии в России и ПАО "Газпром".
Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия, участниками конкурса могут стать работники всех подразделений. Главное условие - изделие должно быть выполнено из бытовых и производственных отходов. В дело можно пускать пластик, бумагу, картон, стекло, ткань, резину, металл.
Итоги творческого состязания подведут в марте.
Впервые конкурс "Искусство из мусора и отходов" прошел в ООО "Газпром добыча Ямбург" в 2014 году. Он был организован в рамках Года экологической культуры, объявленного в "Газпроме". Работы были представлены в Новоуренгойском городском музее изобразительных искусств на выставке "Мусор-Арт".
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