Екатеринбургская школьница сломала руку на физкультуре01 февраля в 18:42
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В инциденте разбирается прокуратура и полиция.
В Екатеринбурге ученица школы №140 получила травму на уроке. По предварительной информации, второклассница сломала руку на физкультуре. По данным СМИ, девочка забыла лыжи дома и во время урока каталась с горки.
Между тем, как рассказал и.о. директора школы Анатолий Бардов, у ребенка сломан только палец. В школе о травме девочка никому не говорила. Не исключено, что перелом она получила после уроков. Ее мать претензий к школе не имеет.
В произошедшем разбирается прокуратура Свердловской области и полиция. Сотрудники службы по делам несовершеннолетних выехали в школу с проверкой, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу.
В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям учителя физкультуры и запросит меддокументы о состоянии здоровья ребенка.
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