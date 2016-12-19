В инциденте разбирается прокуратура и полиция.

В Екатеринбурге ученица школы №140 получила травму на уроке. По предварительной информации, второклассница сломала руку на физкультуре. По данным СМИ, девочка забыла лыжи дома и во время урока каталась с горки.

Между тем, как рассказал и.о. директора школы Анатолий Бардов, у ребенка сломан только палец. В школе о травме девочка никому не говорила. Не исключено, что перелом она получила после уроков. Ее мать претензий к школе не имеет.

В произошедшем разбирается прокуратура Свердловской области и полиция. Сотрудники службы по делам несовершеннолетних выехали в школу с проверкой, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу.

В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям учителя физкультуры и запросит меддокументы о состоянии здоровья ребенка.