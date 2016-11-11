Екатеринбуржцы не нашли своего дома при записи детей в первый класс01 февраля в 18:13
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Пришлось "прописываться" к соседям.
Запись детей в первый класс стала в Екатеринбурге притчей во языцех. Одним из сюрпризов, поджидавших горожан, отказалось отсутствие в списках при подаче заявления через сайт госуслуг отдельных домов и даже улиц.
Одна из мам, не обнаружив своего частного дома в реестре, просто "прописала" свое чадо к соседям, чей коттедж, как ни странно был в списке, передает корреспондент "Уралинформбюро".
Гораздо хуже пришлось жителям микрорайона Мичуринский - они не нашли улицы Евгения Савкова и Карасьевская.
По данным техподдержки портала, отсутствие того или иного адреса в справочнике означает, что его не внесли туда в городском управлении образования. Сам сайт является лишь "окном" взаимодействия чиновников и граждан.
Запись в первые классы не первый год сводит екатеринбуржцев с ума. Несмотря на все увещевания главы горобраза Екатерины Сибирцевой, они, как и прежде, 1 февраля несут ночную вахту перед "элитными" лицеями и гимназиями, чтобы "запихнуть" туда ребенка по прописке. После полуночи по той же причине обваливается сайт госуслуг - серверное оборудование просто не справляется с наплывом посетителей. А уже утром родители штурмуют школы в надежде записаться к "хорошему педагогу" и "на отличную программу".
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