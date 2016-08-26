С высоким содержанием Е200.

Южноуральский Россельхознадзор обнаружил некачественное сливочное масло на прилавках в Челябинской и Свердловской областях. Молочную продукцию с повышенным содержанием сорбиновой кислоты производили ИП Косов и ООО "СбытПродсервис". Россельхознадзор ведет расследование, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

На этикетках сорбиновая кислота обозначается кодом Е200 и является разрешенной пищевой добавкой. При употреблении в больших количествах она может вызывать нервные расстройства, так как способствует разрушению витамина В12 в организме.