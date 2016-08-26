На уральских прилавках нашли вызывающее неврозы масло01 февраля в 18:14
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С высоким содержанием Е200.
Южноуральский Россельхознадзор обнаружил некачественное сливочное масло на прилавках в Челябинской и Свердловской областях. Молочную продукцию с повышенным содержанием сорбиновой кислоты производили ИП Косов и ООО "СбытПродсервис". Россельхознадзор ведет расследование, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.
На этикетках сорбиновая кислота обозначается кодом Е200 и является разрешенной пищевой добавкой. При употреблении в больших количествах она может вызывать нервные расстройства, так как способствует разрушению витамина В12 в организме.
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