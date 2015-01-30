Шутки закончились.

В Екатеринбурге создадут специальные комиссии при районных администрациях, на которые будут приглашать должников за жилищно-коммунальные услуги. Там с горожанами проведут разъяснительную беседу и попытаются убедить перечислить средства.

На комиссиях будут присутствовать также прокуроры, управляющие компании и судебные приставы. Как говорится в постановлении мэрии, "беседы по душам" будут проходить как минимум раз в месяц.

После рассмотрения дел госслужащие смогут направлять соответствующие заявления в суд, передает "Уралинформбюро".

Стоит добавить, что на данный момент долг свердловчан за услуги ЖКХ составляет около 6,5 миллиардов рублей.