×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбургских должников по коммуналке вызовут на ковер01 февраля в 18:53

  • Текст

Шутки закончились.

В Екатеринбурге создадут специальные комиссии при районных администрациях, на которые будут приглашать должников за жилищно-коммунальные услуги. Там с горожанами проведут разъяснительную беседу и попытаются убедить перечислить средства.

На комиссиях будут присутствовать также прокуроры, управляющие компании и судебные приставы. Как говорится в постановлении мэрии, "беседы по душам" будут проходить как минимум раз в месяц.

После рассмотрения дел госслужащие смогут направлять соответствующие заявления в суд, передает "Уралинформбюро".

Стоит добавить, что на данный момент долг свердловчан за услуги ЖКХ составляет около 6,5 миллиардов рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Закрытую для неудобных вопросов.

Маршрутный пожар

Маршрутный пожар

Разгорелся с новой силой.

Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?

Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?

Куда ведут здравоохранение чиновники.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus