Из-за медлительности.

До столкновения Земли с Луной осталось 65 миллиардов лет. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на астронома и планетолога Джейсона Барнса из Университета Айдахо (США).

Столкновение случится из-за замедления вращения спутника. Это приведет к неустойчивости лунной орбиты, в результате небесное тело может "рухнуть" на Землю.

Однако большинство ученых считают, что к этому времени ни Земля, ни Луна уже не будут существовать. Всего через 6 миллиардов лет Солнце превратится в красного гиганта и поглотит Венеру и Меркурий, а затем и Землю, передает "Уралинформбюро".