Луна упадет на Землю через 65 миллиардов лет01 февраля в 18:47
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Из-за медлительности.
До столкновения Земли с Луной осталось 65 миллиардов лет. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на астронома и планетолога Джейсона Барнса из Университета Айдахо (США).
Столкновение случится из-за замедления вращения спутника. Это приведет к неустойчивости лунной орбиты, в результате небесное тело может "рухнуть" на Землю.
Однако большинство ученых считают, что к этому времени ни Земля, ни Луна уже не будут существовать. Всего через 6 миллиардов лет Солнце превратится в красного гиганта и поглотит Венеру и Меркурий, а затем и Землю, передает "Уралинформбюро".
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