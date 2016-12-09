Екатеринбургские коммерсанты разорятся на воде01 февраля в 18:25
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Если не заключат прямые договоры с поставщиком.
В Екатеринбурге коммерсанты, арендующие первые этажи в жилых домах, могут разориться на воде.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал" с 1 января 2017 года вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым предприниматели должны заключить прямой договор с поставщиком коммунальных ресурсов. Раньше бизнесмены рассчитывались за ХВС с УК и ТСЖ.
В случае отсутствия договора объем потребленных ресурсов будет рассчитываться по правилам, предусмотренным для самовольного пользования ресурсом. Для одного помещения плата может составить от 18 до 120 тысяч рублей в месяц.
Сейчас в Екатеринбурге более 10 тысяч компаний арендуют помещения в многоквартирниках.
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