Если не заключат прямые договоры с поставщиком.

В Екатеринбурге коммерсанты, арендующие первые этажи в жилых домах, могут разориться на воде.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал" с 1 января 2017 года вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым предприниматели должны заключить прямой договор с поставщиком коммунальных ресурсов. Раньше бизнесмены рассчитывались за ХВС с УК и ТСЖ.

В случае отсутствия договора объем потребленных ресурсов будет рассчитываться по правилам, предусмотренным для самовольного пользования ресурсом. Для одного помещения плата может составить от 18 до 120 тысяч рублей в месяц.

Сейчас в Екатеринбурге более 10 тысяч компаний арендуют помещения в многоквартирниках.