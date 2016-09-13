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Россиян накажут рублем за хранение санкционки01 февраля в 18:22

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Сумма штрафа составит 3-5 тысяч рублей.

Роспотребнадзор разработал поправки к Кодексу об административных правонарушения, в которых прописаны штрафы за перевозку, хранение и продажу санкционных продуктов. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов, передает "Уралинформбюро".

Так, за перевозку и хранение запрещенных товаров физлиц предлагается наказывать на 3-5 тысяч рублей, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - на 30 - 50 тысяч рублей, юрлиц - на 70 - 100 тысяч рублей.

Между тем, в пресс-службе Роспотребнадзора "РИА Новости" пояснили, что данная мера будет распространяться только на тех лиц, которые ввозят и хранят санкционные товары не для личного пользования. При этом в самом документе такого уточнения почему-то нет.

Стоит напомнить, что постановление о запрете ввоза ряда продовольственных товаров из-за рубежа было утверждено в 2014 году. Вето наложили на говядину, куриное мясо, свинину, молочную продукцию, рыбу и ракообразных, а также на орехи, фрукты и овощи. Продуктовое эмбарго будет действовать до конца 2017 года.

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