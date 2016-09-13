Россиян накажут рублем за хранение санкционки01 февраля в 18:22
- Текст
Сумма штрафа составит 3-5 тысяч рублей.
Роспотребнадзор разработал поправки к Кодексу об административных правонарушения, в которых прописаны штрафы за перевозку, хранение и продажу санкционных продуктов. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов, передает "Уралинформбюро".
Так, за перевозку и хранение запрещенных товаров физлиц предлагается наказывать на 3-5 тысяч рублей, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - на 30 - 50 тысяч рублей, юрлиц - на 70 - 100 тысяч рублей.
Между тем, в пресс-службе Роспотребнадзора "РИА Новости" пояснили, что данная мера будет распространяться только на тех лиц, которые ввозят и хранят санкционные товары не для личного пользования. При этом в самом документе такого уточнения почему-то нет.
Стоит напомнить, что постановление о запрете ввоза ряда продовольственных товаров из-за рубежа было утверждено в 2014 году. Вето наложили на говядину, куриное мясо, свинину, молочную продукцию, рыбу и ракообразных, а также на орехи, фрукты и овощи. Продуктовое эмбарго будет действовать до конца 2017 года.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 11:25
Первому замглавы МУГИСО запретили появляться на работе
До конца расследования.Сегодня в 11:13
В Зауралье определен двенадцатый победитель акции "Онлайн-плательщик"
Ему вручили мультиварку.Сегодня в 11:11
В екатеринбургской подземке поймали 17-летнего "зацепера"
Он проехал от "Чкаловской" до "Геологической".Сегодня в 11:03
Екатеринбуржцы сорвут куш на "Оскаре"
Если "Ла-Ла Ленд" не подведет.Сегодня в 10:52
Начальник ГИБДД "разнес" транспортную реформу Екатеринбурга
Но ее уже не остановить.Сегодня в 10:45
"Автомобилист" не сумел взять реванш у минского "Динамо"
Шансы на плей-офф сезона все призрачней.Сегодня в 10:43
Футбольных фанатов будут возить на матчи бесплатно
По паспорту болельщика.Сегодня в 10:30
Февраль остудит Екатеринбург до минус 20
На следующей неделе.Сегодня в 10:22
В Югре ревизоры "забраковали" 905 бюджетных миллионов
Потраченных с нарушениями.Сегодня в 10:12
Google согнал Apple с вершины рейтинга дорогих брендов
А Samsung впервые приблизился к королям.Сегодня в 10:06
Ученые научились читать мысли
Парализованных людей.Сегодня в 09:48
На чемпионате мира по биатлону выступят 8 уральцев
Логинову тоже дали шанс.Сегодня в 09:41
Сочинский сноубордист в плавках попал в объектив
И в Сеть.Сегодня в 09:33
"Газпром добыча Ямбург" продвигает безотходное искусство
Художники творят из мусора.Сегодня в 09:30
Шувалов "прописал" снижение ипотечным ставкам
Без господдержки.
-
13 сентября 2016 в 17:56
Несолоно хлебавши: Россия внесла соль в список "санкционки"
До 2018 года.23 октября 2013 в 10:57
Россиянам спустят с рук пиратское видео
За скачивание контрафакта наказывать не будут.30 сентября 2013 в 16:45
В Екатеринбурге наказывают застройщиков-грязнуль
Оставляющих следы на улицах.23 сентября 2013 в 13:35
Заграничные автоштрафы и не снились российским водителям
До Европы нам, как до Луны пешком.22 марта 2013 в 14:25
"Железнодорожных" нарушителей ударят рублем
Ужесточить наказание для автомобилистов, игнорирующих запрет движения через переезд, предложил Минтранс РФ.
Главные новости
- Сегодня в 11:25Первому замглавы МУГИСО запретили появляться на работе
- Сегодня в 11:11В екатеринбургской подземке поймали 17-летнего "зацепера"
- Сегодня в 11:03Екатеринбуржцы сорвут куш на "Оскаре"
- Сегодня в 10:52Начальник ГИБДД "разнес" транспортную реформу Екатеринбурга
- Сегодня в 10:30Февраль остудит Екатеринбург до минус 20
Аналитика
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.
Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?
Куда ведут здравоохранение чиновники.