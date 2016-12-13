Железнодорожный вокзал Екатеринбурга обновят на 157 миллионов01 февраля в 19:42
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Все кафе поблизости снесут.
АО "РЖДстрой" объявила конкурс по выбору подрядчика для обновления железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. Победителю тендера обещают 157 миллионов 395 тысяч рублей.
Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, компания должна будет заменить системы электроосвещения, вентиляции, кондиционирования, пожарную сигнализацию, водопровод, молниезащиту и заземление. Кроме того, в здании вокзала будут установлены пассажирские лифты и павильоны для досмотра пассажиров.
Планируется реконструировать спуск на привокзальную площадь. Все кафе рядом с вокзалом снесут, передает "Уралинформбюро".
Победителя аукциона определят 13 февраля 2017 года.
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