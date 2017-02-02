В Перми разыскивают 23-летнюю девушкуСегодня в 07:51
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Она пропала 5 дней назад.
В Перми ищут 23-летнюю Кристину Соловьеву. Она ушла из дома 29 января, забыв мобильный телефон, больше ее никто не видел.
Об исчезновении девушки заявил ее муж, передает "Уралинформбюро". В день исчезновения Кристина одела короткую бирюзовую куртку, синие джинсы, черные ботинки.
Следует отметить, что летом 2015 года девушка уже исчезала на некоторое время. Однако спустя пять дней вернулась домой.
Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Кристины, просят звонить по телефонам 02 или 8-912-059-1706.
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