×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Перми разыскивают 23-летнюю девушкуСегодня в 07:51

  • Текст

Она пропала 5 дней назад.

В Перми ищут 23-летнюю Кристину Соловьеву. Она ушла из дома 29 января, забыв мобильный телефон, больше ее никто не видел.

Об исчезновении девушки заявил ее муж, передает "Уралинформбюро". В день исчезновения Кристина одела короткую бирюзовую куртку, синие джинсы, черные ботинки.

Следует отметить, что летом 2015 года девушка уже исчезала на некоторое время. Однако спустя пять дней вернулась домой.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Кристины, просят звонить по телефонам 02 или 8-912-059-1706.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Закрытую для неудобных вопросов.

Маршрутный пожар

Маршрутный пожар

Разгорелся с новой силой.

Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?

Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?

Куда ведут здравоохранение чиновники.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus