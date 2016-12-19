Парализованных людей.

Швейцарским нейрофизиологам удалось разработать компьютерный чип, способный читать мысли полностью парализованных людей. О этом пишет журнал PLOS Biology.

Ранее исследователи установили связь между односложными ответами людей на простые вопросы и потреблением клетками мозга кислорода. Данные об этом и легли в основу новой технологии. Она дает возможность понимать непроизнесенные ответы на вопросы, правда, пока только "да" или "нет".

Чип успешно испытали на парализованных людях. Ученые уверены, эта разработка со временем позволит вернуть дар речи таким пациентам, передает "Уралинформбюро".