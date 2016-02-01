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Сочинский сноубордист в плавках попал в объективСегодня в 09:41

И в Сеть.

Сочи за несколько часов утонул в небывалых сугробах, а в отдельных районах города ударил 30-градусный мороз. По данным мэрии, высота снежного покрова в Центральном районе 31 января 2017 года составила 28 сантиметров, обычно же за день выпадает не более 1,5-2 сантиметра осадков.

Фото: "Типичный Сочи"|"ВКонтакте"

Гололед "поставил" на прикол 20 автобусных маршрутов с гористыми участками. Дороги чистили порядка 200 единиц коммунальной техники, добровольцы прогребали дорожки к соцобъектам. Почти 80 человек обратились к врачам из-за травм на гололеде, 24 из них госпитализированы.

Однако непривычная для краснодарского курорта погода не мешает отдыхающим, приехавшим на местные горнолыжные комплексы. Некоторые из них пускаются во все тяжкие - в объектив видеокамеры попал молодой человек в плавках и ушанке, катающийся на сноуборде за внедорожником, передает "Уралинформбюро".

Ролик выложили в группе krddtp в Instagram. Пользователи как один считают, что, скорее всего, экстремал проспорил кому-то подобную поездку. Многие из них поддерживают молодого человека: "Ты супер, чувак, так держать", "Красавчик".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
мда Сегодня в 09:52

больная голова ногам покоя не дает

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