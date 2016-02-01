Сочинский сноубордист в плавках попал в объективСегодня в 09:41
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И в Сеть.
Сочи за несколько часов утонул в небывалых сугробах, а в отдельных районах города ударил 30-градусный мороз. По данным мэрии, высота снежного покрова в Центральном районе 31 января 2017 года составила 28 сантиметров, обычно же за день выпадает не более 1,5-2 сантиметра осадков.
Фото: "Типичный Сочи"|"ВКонтакте"
Гололед "поставил" на прикол 20 автобусных маршрутов с гористыми участками. Дороги чистили порядка 200 единиц коммунальной техники, добровольцы прогребали дорожки к соцобъектам. Почти 80 человек обратились к врачам из-за травм на гололеде, 24 из них госпитализированы.
Однако непривычная для краснодарского курорта погода не мешает отдыхающим, приехавшим на местные горнолыжные комплексы. Некоторые из них пускаются во все тяжкие - в объектив видеокамеры попал молодой человек в плавках и ушанке, катающийся на сноуборде за внедорожником, передает "Уралинформбюро".
Ролик выложили в группе krddtp в Instagram. Пользователи как один считают, что, скорее всего, экстремал проспорил кому-то подобную поездку. Многие из них поддерживают молодого человека: "Ты супер, чувак, так держать", "Красавчик".
Сочи. Не холодно? Нет конечно!!! 🚙🏂 🚧🚧🚧 ❗️Благодарим нашего подписчика за предоставленный материал. 🚧🚧🚧 #sochi #sochi_online #sochi2017 #снегвсочи #сочи #сочи2017 #сочи2016🌴 #ilovesochi #typicalsochi #sochionline #snow #snowboarding #краснодарский_край #югроссии #юг #юфо #снег #сноуборд #typodar #доска #sochinews
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