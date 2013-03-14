Его привезли из госпиталя Москвы.

1 февраля 2017 года в Екатеринбурге простились с военнослужащим Денисом Сотюковым, скончавшимся в госпитале Москвы после жесткой посадки Ил-18 в Якутии. После траурной церемонии в Окружном доме офицеров его увезли в Новосибирск, где мужчину похоронят. Без отца остались двое детей.

Как пишет газета "Комсомольская правда", подполковник окончил Челябинское высшее военное краснознаменное училище штурманов. После этого служил в ВВС и ПВО в Новосибирске и Екатеринбурге. В уральской столице он дослужился до начальника Центра управления авиации.

Трагедия произошла 19 декабря 2016 года. Ил-18 направлялся из Екатеринбурга в Тикси. Он не долетел до места назначения около 30 километров. По предварительным данным, пилотам помешал сильный боковой ветер. На борту находились 39 человек. Все они, кроме Дениса Сотюкова, остались живы, передает "Уралинформбюро".

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