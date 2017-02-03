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Свердловчане попали в топ-3 беглецов от мобильного "рабства"02 февраля в 11:49

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После Москвы и Санкт-Петербурга.

В Свердловской области услугой переноса мобильного номера MNP (Mobile Number Portability) воспользовались 4,48% населения. Это третий результат по России.

Лидирует Москва и Московская область, где оператора сменили 26,11%. Вторым идет Санкт-Петербург и Ленинградская область, где этот показатель 6,64%.

Всего с момента запуска MNP (1 декабря 2013 года) опцией воспользовались 5 миллионов россиян. В течение 2016 года ежемесячно переносилось порядка 200 тысяч номеров, сообщил глава Россвязи Олег Духовницкий, отметив, что услуга стала востребованной среди населения.

Стоит напомнить, что MNP позволяет сменить оператора мобильной связи с сохранением старого номера.

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