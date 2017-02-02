Начальник ГИБДД "разнес" транспортную реформу ЕкатеринбургаСегодня в 10:52
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Но ее уже не остановить.
Начальник ГИБДД Екатеринбурга Алексей Суслов категорически против новой транспортной схемы, которую должны внедрить 1 июля 2017 года.
Главный автоинспектор города настаивает на доработке документа. "Мы высказали свои претензии по выделенным полосам, по движению общественного транспорта, по сокращению дублирующих маршрутов, по нездоровой конкуренции среди перевозчиков. На сегодняшний день это очень сырая концепция. Ее необходимо дорабатывать", - пояснил Суслов в эфире радио "КП-Екатеринбург".
Транспортная реформа предполагает отмену 113 маршрутов. Вместо них будет организовано всего 62. Горожане опасаются, что выбраться с окраин в центр будет практически невозможно.
Схема вызвала шквал недовольства. Однако вице-мэр города Евгений Липович заявил, что, несмотря на все протесты населения, идею все же реализуют.
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