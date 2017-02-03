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Сетчатка из стволовых клеток избавит от слепоты02 февраля в 12:23

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Первую операцию сделают в Японии.

Группа японских ученых готовится к первой в мире операции по пересадке тканей сетчатки, выращенных из индуцированных стволовых клеток (iPS) другого человека. За дело возьмутся специалисты университетов Киото и Осаки, Медицинского центра Кобе, а также Института естественных наук "Рикэн". Они уже получили одобрение экспертного комитета Министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны, передает ТАСС.

Донором будет человек с особым типом иммунитета - его клетки могут прижиться в любом организме. Реципиентом станет мужчина с возрастной макулярной дегенерацией. Это заболевание поражает центральную часть сетчатки и в дальнейшем грозит полной слепотой.

Ускорить внедрение подобных операции позволит создание банка iPS-клеток. Сейчас на их выращивание уходит 6-10 месяцев, при появлении хранилища срок сократится в 5 раз.

Стоит отметить, что интерес японских ученых к стволовым клеткам вырос после того, как Синъя Яманака получил Нобелевскую премии по медицине и физиологии за исследования в данной сфере. Недавно из iPS-клеток удалось вырастить первый межвидовой орган - поджелудочную железу крысы в теле мыши, сообщает "Уралинформбюро".

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Японцы первыми в мире вырастили межвидовой орган

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