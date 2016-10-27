В Зауралье определен двенадцатый победитель акции "Онлайн-плательщик"Сегодня в 11:13
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Ему вручили мультиварку.
Марина Тимофеева из Кургана стала двенадцатым победителем акции "Онлайн-плательщик", организованной Энергосбытовой компанией "Восток" и Единым расчетным центром "Прогресс". Энергетики вручили ей мультиварку.
Марина Владимировна уже не первый год зарегистрирована в Личном кабинете "ЭК "Восток" и высоко ценит удобный сервис, позволяющий оплачивать коммунальные услуги, не выходя из дома. Победительница рассказала, что фортуна уже не первый раз улыбается ей. Несколько лет назад она выиграла телевизор, разыгрываемый одной из городских фирм среди своих клиентов. Мультиварка, отметила Марина Тимофеева, для нее на сегодняшний день очень полезный и нужный в хозяйстве подарок.
Напомним, акция "Онлайн-плательщик" среди клиентов Энергосбытовой компании "Восток" и Единого расчетного центра "Прогресс" из числа физлиц стартовала 1 апреля минувшего года.
С начала акции на территории Курганской области счастливыми обладателями призов стали 12 клиентов, им были вручены ноутбуки, мультиварки и аэрогрили.
Акция продлится до 1 марта 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Энергосбыта" - филиала АО "ЭК "Восток".
Участники акции — жители Кургана и области, которые отказались от получения бумажной версии информационного листа, своевременно оплачивают коммунальные услуги и ежемесячно передают показания приборов учета через Личный кабинет на сайте Энергосбытовой компании "Восток". Аналогичная акция проводится в Сургуте и Тюменской области.
Победителей ждут ценные призы.
Подробно об условиях акции на сайте vostok-electra.ru.
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