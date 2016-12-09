На следующей неделе.

На Екатеринбург надвигается похолодание. К выходным столбик термометра опустится до минус 15 градусов, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.

Днем 2 февраля температура воздуха еще задержится на отметке минус 10. Пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду.

3 февраля похолодает до минус 13 градусов, повалит снег. Ветер сменит направление на северо-западное и ускорится до 5-10 метров в секунду.

В выходные столбик термометра сползет еще на 2 градуса вниз, существенных осадков не ожидается. А в начале следующей недели в Екатеринбург нагрянут 20-градусные морозы.