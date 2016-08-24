×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбургские ученые выращивают кожные заплатки02 февраля в 13:08

  • Текст

Для лечения ожогов и язв.

В Инновационном центре Уральского государственного медицинского университета из стволовых клеток выращивают биоматериал, который впоследствии можно "трансформировать" в любую ткань.

На сегодня ведущая разработка - кожные заплатки, способные приживаться на теле человека. Биоматериал используется при лечении ожогов и кожных болезней. Его возможности по достоинству оценили уже 60 пациентов, передает "Уралинформбюро".

Еще одно достижение - омолаживающий гель, который изготавливается индивидуально - на основе стволовых клеток клиента. При нанесении на кожу препарат запускает процесс регенерации. средство уже прошло клинические испытания.

Главной целью екатеринбургских ученых остается создание вакцины против рака. Начать ее клинические испытания планируется через пять лет.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Музей российского беззакония представляет

Музей российского беззакония представляет

Аукцион без права на победу.

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Закрытую для неудобных вопросов.

Маршрутный пожар

Маршрутный пожар

Разгорелся с новой силой.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×