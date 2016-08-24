Для лечения ожогов и язв.

В Инновационном центре Уральского государственного медицинского университета из стволовых клеток выращивают биоматериал, который впоследствии можно "трансформировать" в любую ткань.

На сегодня ведущая разработка - кожные заплатки, способные приживаться на теле человека. Биоматериал используется при лечении ожогов и кожных болезней. Его возможности по достоинству оценили уже 60 пациентов, передает "Уралинформбюро".

Еще одно достижение - омолаживающий гель, который изготавливается индивидуально - на основе стволовых клеток клиента. При нанесении на кожу препарат запускает процесс регенерации. средство уже прошло клинические испытания.

Главной целью екатеринбургских ученых остается создание вакцины против рака. Начать ее клинические испытания планируется через пять лет.