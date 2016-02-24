Половина уральцев пьет на работе02 февраля в 12:26
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Кто ради дела, кто с горя.
Алкоголем на рабочем месте не брезгует около половины трудоспособного населения УрФО. Данные портала Зарплата.ру. по Екатеринбургу, Челябинску, Сургуту и Тюмени позволяют судить о "среднем градусе" в уральских городах.
По итогам опроса самыми пьющими оказались руководители, технические специалисты, рабочий персонал и строители. Только Челябинск соригинальничал - технарей и топ-менеджеров там вытеснили айтишники и сотрудники ресторанов.
В рейтинге напитков по убывающей выстроились шампанское, вино, коньяк, водка, пиво.
Основная цель возлияний – создание неформальной обстановки для заключения сделок. Многие пьют с горя на нелюбимой работе, а часть респондентов с помощью застолья улаживают отношения с коллегами. И вновь отличились челябинцы: у них миротворческая функция спиртного на первом месте, передает "Уралинформбюро".
Да и абсолютных трезвенников в столице Южного Урала оказалось больше всего - 67%. Среди екатеринбуржцев вообще не пьют 54%, в Сургуте и Тюмени – 48%.
Примечательно, что самыми "заспиртованными" участники опроса назвали грузчиков, сантехников, слесарей и дворников. Также в список затесались медики и полицейские.
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Предлагаю уральцам жить трезво, быть трезвым на работе и в быту, везде и всюду. Никуда звонить, ехать или у кого-то консультироваться не нужно. Просто соглашайтесь!ответить
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