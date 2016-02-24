Кто ради дела, кто с горя.

Алкоголем на рабочем месте не брезгует около половины трудоспособного населения УрФО. Данные портала Зарплата.ру. по Екатеринбургу, Челябинску, Сургуту и Тюмени позволяют судить о "среднем градусе" в уральских городах.

По итогам опроса самыми пьющими оказались руководители, технические специалисты, рабочий персонал и строители. Только Челябинск соригинальничал - технарей и топ-менеджеров там вытеснили айтишники и сотрудники ресторанов.

В рейтинге напитков по убывающей выстроились шампанское, вино, коньяк, водка, пиво.

Основная цель возлияний – создание неформальной обстановки для заключения сделок. Многие пьют с горя на нелюбимой работе, а часть респондентов с помощью застолья улаживают отношения с коллегами. И вновь отличились челябинцы: у них миротворческая функция спиртного на первом месте, передает "Уралинформбюро".

Да и абсолютных трезвенников в столице Южного Урала оказалось больше всего - 67%. Среди екатеринбуржцев вообще не пьют 54%, в Сургуте и Тюмени – 48%.

Примечательно, что самыми "заспиртованными" участники опроса назвали грузчиков, сантехников, слесарей и дворников. Также в список затесались медики и полицейские.