Курганцев на сутки оставят без воды02 февраля в 12:49
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Из-за аварии.
В ночь на 4 февраля 2017 года жителей Кургана, Юргамыша и Кетово (включая поселки Увал, Черемухово и Тополя) отключат от холодного водоснабжения из-за аварии. Его восстановят только к утру 5 февраля.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Водный союз", это связано с необходимостью ремонта водовода диаметром 1 000 миллиметров по улице Галкинской. Коммунальщикам потребуется на сутки остановить Арбинские очистные сооружения.
Ранее специалисты не раз пытались устранить аварию без отключения ХВС, но это не увенчалось успехом.
Горожанам рекомендовали сделать суточный запас воды.
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