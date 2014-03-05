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Элитные школы Екатеринбурга не берут первоклассников02 февраля в 12:07

Мест больше нет.

За первые сутки приема в первые классы закончились места сразу в нескольких школах Екатеринбурга, рассказала "Уралинформбюро" начальник горобраза Екатерина Сибирцева. В частности, заявления больше не принимают в образовательных учреждениях №№ 69, 5, 114, 13, 110, 67. По большей части это гимназии и лицеи. Документов туда подано в полтора раза больше, чем мест в первых классах.

В остальных школах города прием продолжается. До 30 июня заявление можно подать только по прописке, после – в любое учебное заведение при наличии мест.

На утро 2 февраля подано 10 500 заявлений на зачисление в школу. По прогнозам горобраза, в новом учебном году за парты сядут 18 600 первоклассников. Через портал госуслуг 1 февраля записано 7 483 детей – почти вдвое больше, чем в прошлом году. При этом в первые часы после полуночи сайт традиционно обвалился.

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2 комментариев из 2 | смотреть все
хи-хи 02 февраля в 12:27

С каких таких пор 69 школа стала элитной?

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ввв 02 февраля в 12:53

Что это элитные школы ? Может родители считают их таковыми ?

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