Мест больше нет.

За первые сутки приема в первые классы закончились места сразу в нескольких школах Екатеринбурга, рассказала "Уралинформбюро" начальник горобраза Екатерина Сибирцева. В частности, заявления больше не принимают в образовательных учреждениях №№ 69, 5, 114, 13, 110, 67. По большей части это гимназии и лицеи. Документов туда подано в полтора раза больше, чем мест в первых классах.

В остальных школах города прием продолжается. До 30 июня заявление можно подать только по прописке, после – в любое учебное заведение при наличии мест.

На утро 2 февраля подано 10 500 заявлений на зачисление в школу. По прогнозам горобраза, в новом учебном году за парты сядут 18 600 первоклассников. Через портал госуслуг 1 февраля записано 7 483 детей – почти вдвое больше, чем в прошлом году. При этом в первые часы после полуночи сайт традиционно обвалился.

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