Горячими обедами.

В поселке Октябрьский под Камышловом школьники неделю не получали горячего питания из-за того, что повар ушла на больничный. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, детей морили голодом в течение 7-14 декабря 2016 года.

Надзиратели внесли представление главе Камышловского района. В отношении директора школы возбуждено административное дело по ч.2 ст.5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся).